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12:54, 7 ноября 2022Россия

Российский третьеклассник подрался в школе и получил разрыв селезенки

В Тюмени третьеклассник подрался в школе и получил разрыв селезенки

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В одной из школ Тюмени между учениками третьего класса произошел конфликт, который закончился серьезными травмами. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел в мае 2021 года. В драке один из школьников получил закрытую травму живота и разрыв селезенки. Мальчик был госпитализирован в медучреждение, где его прооперировали. По заключению эксперта его здоровью был причинен тяжкий вред.

После случившегося родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы. «Прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда. Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с образовательной организации 160 тысяч рублей», — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

В августе в Санкт-Петербурге 12-летняя девочка попала в больницу с разрывом селезенки после того, как поиграла на детской площадке. Ребенок катался на качелях, у которых оборвались цепи.

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Евгения Куликова
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