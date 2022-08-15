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Российский ребенок поиграл на детской площадке и получил разрыв селезенки

В Петербурге ребенка госпитализировали с разрывом селезенки после игры на детской площадке

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге 12-летний ребенок попал в больницу с разрывом селезенки после того, как поиграл на детской площадке. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел на проспекте Сизова — там девочка каталась на качелях, у которых оборвались цепи. В результате ребенок рухнул на землю, врачи также диагностировали у него травму живота.

Несовершеннолетняя находится в тяжелом состоянии. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассник попал в реанимацию после того, как поиграл на детской площадке. Школьника толкнул неизвестный подросток, у пострадавшего зафиксировали рваную рану лица, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки.

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Анастасия Шейкина
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