Российский школьник поиграл на детской площадке и попал в реанимацию

В Петербурге школьника толкнули на детской площадке, из-за чего он попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге третьеклассник попал в реанимацию после того, как поиграл на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, российского школьника толкнул неизвестный подросток. Медики зафиксировали у пострадавшего рваную рану лица, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки.

Третьеклассника доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее в Петербурге двухлетняя девочка вернулась из детского сада и умерла. В саду у ребенка поднялась температура — мать забрала дочь домой. Ночью пришлось вызвать скорую, так как у девочки появились хрипы в дыхании, — врачи не смогли ее спасти.