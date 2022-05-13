В Петербурге двухлетний ребенок вернулся из детсада и умер

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок умер после возвращения из детского сада

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок скончался после того, как вернулся из детского сада. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в детском саду у ребенка поднялась температура — мать забрала дочь домой. Ночью пришлось вызвать скорую, так как у девочки появились хрипы в дыхании.

Врачи реанимировали ребенка полчаса, но не смогли спасти девочку. Согласно медицинскому заключению, у девочки был порок сердца. При этом судебно-медицинская экспертиза утверждает, что смерть ребенка наступила из-за острой респираторной вирусной инфекции.

Известно, что погибший двухлетний ребенок жил в благополучной семье, которая не состоит на учете.

Ранее в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области умерла двухлетняя девочка. По данным регионального управления СК, ребенок скончался во сне.