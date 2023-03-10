Стало известно о страхе украинских беженцев перед мобилизацией подростков

Fox News: украинские беженцы боятся мобилизации своих несовершеннолетних детей в ВСУ

Беженка с Украины Лилия Лукьянчук заявила, что боится вернуться на родину из-за опасений за своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом она рассказала телеканалу Fox News.

Лукьянчук сообщила, что боится мобилизации своего сына — 17-летнего подростка — в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я очень переживаю, потому что худшим вариантом было бы возвращение на Украину», — подчеркнула она.

В публикации уточняется, что год назад Лукьянчук получила временное разрешение на нахождение в США, срок его действия истечет в апреле. По ее словам, американские власти не предпринимают никаких мер по этому вопросу.

7 марта власти Украины одобрили принудительную эвакуацию детей. Отмечается, что это возможно осуществить в сопровождении одного из родителей или законного представителя несовершеннолетнего.