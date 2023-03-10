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18:36, 10 марта 2023Путешествия

Названы направления России для отдыха на майские праздники от 16 тысяч рублей

Цены туров на курорты Кавминвод на майские праздники стартуют от 16 тысяч рублей

Фото: Serg Kovalenko / Shutterstock / Fotodom

Самыми дешевыми направлениями России для отдыха на майские праздники названы курорты Кавказских Минеральных Вод. Предложения от 16 тысяч рублей на одного человека публикует информационный портал «Моменты» со ссылкой на данные турагентов.

Так, лидерами среди востребованных у туристов мест по минимальной стоимости туров стали Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Путевки на три ночи с вылетом 6 мая в Кавминводы стартуют от 48 тысяч рублей для семьи из трех человек.

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За 18 тысяч рублей на человека можно провести весенние праздники в Сочи — трое суток обойдутся от 54 тысяч рублей на троих. Среди доступных вариантов — Novotel Krasnaya Polyana, отель «Аркадия» в Эсто-Садке, Garden Hills в Хосте и Romanov.

Отдохнуть в Санкт-Петербурге одному соотечественнику выйдет в 20 тысяч рублей. Путевки в Северную столицу на начало мая стартуют от 60 тысяч рублей на троих. В сумму входят перелет и проживание. Турагенты предлагают по данной цене на выбор несколько отелей: трехзвездочный «А-Отель Фонтанка», а также четырехзвездочные Park Inn Pribaltiyskaya, Theatre Square, Express Sadovaya Hotel и гостиница «Москва».

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предупредил россиян о сильном подорожании авиабилетов на майские праздники. По словам эксперта, отечественным туристам не следует откладывать покупку путевок, поскольку к началу мая возможно подорожание авиабилетов до пяти раз.

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Валентина Процкова
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