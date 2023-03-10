Российского заключенного осудят за пропаганду идей запрещенного АУЕ в колонии

В Рыбинске 27-летнего заключенного осудят за пропаганду идей запрещенного АУЕ в колонии

В Рыбинске 27-летнего заключенного осудят за пропаганду идей запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области.

По данным следствия, мужчина был приверженцем криминальной идеологии. Попав в колонию, он в период с 2020 по 2022 год пропагандировал АУЕ и вербовал в движение новых членов. Также он склонял других осужденных устраивать акции неповиновения, портить имущество и нарушать правила внутреннего распорядка.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и УФСИН.

Ранее стало известно, что в Чите осудили двух участников движения АУЕ, устроивших дебош в общежитии техникума.