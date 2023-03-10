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17:03, 10 марта 2023Среда обитания

Алек Болдуин снова сделал скидку на свой особняк

Актер Алек Болдуин снизил стоимость особняка в Нью-Йорке до 22,5 миллиона долларов

Фото: Saunders & Associates

Американский актер Алек Болдуин снова сделал скидку на свой особняк в штате Нью-Йорк, который выставил на продажу осенью 2022 года. Об этом сообщает New York Post.

Актер снизил стоимость владения в Хэмптонсе до 22,5 миллиона долларов. В начале 2023 года он просил за него 24,9 миллиона. При этом изначально Болдуин хотел выручить от продажи 29 миллионов. Он владел особняком с 1996 года, когда купил за 1,75 миллиона долларов.

Площадь особняка достигает почти 930 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни и семь ванных комнат, а также кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека. Помимо основного здания на участке имеются бассейн, спа-зона, терраса и беседка с камином.

Ранее свой дом в штате Нью-Йорк предложил арендовать актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс. Пара попросила за объект 166,6 тысячи долларов в месяц.

Нина Ташевская
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