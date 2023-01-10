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20:22, 10 января 2023Среда обитания

Хью Джекман предложил пожить в своем роскошном доме

Актер Хью Джекман выставил свой дом в Ист-Хэмптоне в аренду за $166,6 тысячи в месяц

Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийский актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс предложили пожить в своем доме в штате Нью-Йорк. Пара выставила недвижимость в аренду за 166,6 тысячи долларов в месяц, сообщает New York Post.

Объект находится в городе Ист-Хэмптон. Джекман и Фернесс приобрели его в 2015 году за 3,5 миллиона долларов. Супруги потратили несколько лет на поиски идеального жилья, а после покупки — шесть лет на перестройку дома по своему вкусу. Согласно информации издания, недвижимость можно арендовать до конца зимы.

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Площадь роскошного жилья составляет около 464 квадратных метров. Внутри есть пять спален, столько же ванных комнат и отдельная уборная. Помимо этого в доме имеются спортзал, джакузи, бассейн и домашний кинотеатр. Интерьер оформлен в светлых тонах, среди отличительных черт — просторные помещения и широкие окна в пол с видом на пляж.

В июне 2022 года Хью Джекман выставил на продажу трехэтажную квартиру в Нью-Йорке. Актер попросил за жилье в центре Манхэттена с пятью спальными и пятью ванными комнатами 38,9 миллиона долларов.

Александра Качан
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