Хью Джекман решил избавиться от трехэтажной квартиры в Нью-Йорке

Хью Джекман выставил на продажу квартиру на Манхэттене за 38,9 миллиона долларов

Австралийский актер Хью Джекман решил избавиться от трехэтажной квартиры в центре Манхэттена. Исполнитель роли Росомахи выставил на продажу объект в нью-йоркском районе Вест-Виллидж, сообщает New York Post.

Квартира располагается по адресу Perry Street, 176. Джекман приобрел жилье в 2008 году за 21 миллион долларов, а теперь просит за него 38,9 миллиона долларов (около 2,27 миллиарда рублей) — с момента покупки там несколько раз проводили ремонт. Площадь объекта — 1021,9 квадратного метра. Из окон от пола до потолка открывается вид на реку Гудзон и панораму Нью-Йорка.

Объект занимает с восьмого по десятый этаж дома, которые соединены между собой винтовой лестницей. В квартире обустроены пять спален и столько же ванных комнат, а также два дополнительных санузла. Кроме того, здесь есть комната для отдыха, двухуровневая гостиная, кабинет с камином, гардеробная, зона для занятий спортом, кухня и столовая. Из любого этажа квартиры можно выйти на террасу. Другой особенностью объекта риелторы назвали сауну, которая находится в спальне хозяина.

Ранее, в мае, на Манхэттене на продажу выставили бывшую квартиру одного из ведущих телешоу «Топ-модель по-американски» Джея Мануэля. Нынешние владельцы попросили за объект площадью 210 квадратных метров с двумя ваннами и двумя спальнями 3,25 миллиона долларов.