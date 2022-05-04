В Нью-Йорке продадут квартиру ведущего «Топ-модель по-американски»

Квартиру, где жил Джей Мануэль, выставили на продажу за 3,25 миллиона долларов

Бывшее место жительства одного из ведущих телешоу «Топ-модель по-американски» Джея Мануэля в Нью-Йорке выставили на продажу, сообщает New York Post.

Апартаменты расположены в здании Chelsea Mercantile, нынешние владельцы попросили за объект 3,25 миллиона долларов (около 218,8 миллиона рублей). Мануэль проживал в квартире вместе со своим партнером Олтоном Джонсоном до 2011 года.

После этого он продал ее нынешним владельцам за 2,55 миллиона долларов. В 252-м доме на Седьмой авеню, где располагается продаваемый объект, в разное время жили актриса Кэти Холмс и участник поп-группы ’N Sync Лэнс Басс. Здание было построено в 1907 году, там также располагалось производство одежды на заказ.

В апартаментах площадью 210 квадратных метров есть две ванные комнаты и столько же спален, а также кухня с произведениями искусства на стене. Среди особенностей квартиры риелторы выделяют потолки высотой более 3,3 метра, панорамные окна и полы, выполненные из дерева. Для жильцов дома доступны продуктовый рынок, тренажерный зал, детская игровая комната, помещение для хранения велосипедов, терраса на крыше и тайный задний вход.

Ранее в апреле продать квартиру в Нью-Йорке решила сестра Майкла Джексона Джанет. Квартира находится на 34-м этаже небоскреба, из окон открывается вид на роскошный район Манхэттена, который называют «улицей миллиардеров». Джексон попросила за объект 8,9 миллиона долларов.