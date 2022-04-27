Сестра Майкла Джексона продаст квартиру с видом на «улицу миллиардеров»

Американская певица Джанет Джексон выставила на продажу квартиру в Нью-Йорке

Американская певица, младшая сестра Майкла Джексона Джанет выставила на продажу квартиру в Нью-Йорке. Из комнат открывается вид на роскошный район Манхэттена, который называют «улицей миллиардеров», сообщает Mansion Global.

Квартира находится на 34-м этаже небоскреба рядом с отелем Trump International. Джексон попросила за объект 8,9 миллиона долларов (более 677,5 миллиона рублей). Она владела квартирой с 1998 года, когда приобрела ее за 2,8 миллиона долларов, и не посещала жилье с 2019 года. По словам риелтора, собственница решила продать квартиру, чтобы ей насладились другие жильцы.

Квартира занимает 195 квадратных метров, в ней есть три спальни, гостиная и столовая с окнами от пола до потолка, а также библиотека и кухня. «Каждый раз, когда я заходила в свою квартиру, то очень дорожила ее прекрасным расположением и захватывающим дух видом, который отражает всю магию Нью-Йорка. Перешагивая через порог, я сразу чувствовала спокойствие и умиротворение», — объяснила Джексон.

В августе 2021 года на «улице миллиардеров» поселился создатель известного американского телеканала о ремонте и недвижимости HGTV Кеннет Лоу. Вместе с супругой он купил квартиру в башне One57 за 12,7 миллиона долларов (на тот момент более 928 миллионов рублей).