Создатель известного телеканала поселился на «улице миллиардеров»

Создатель известного американского телеканала о ремонте и недвижимости HGTV Кеннет Лоу (Kenneth Lowe) приобрел жилье в Нью-Йорке. Он поселился в апартаментах, которые находятся в роскошном районе Манхэттена, считающемся «улицей миллиардеров». Об этом сообщает The Real Deal.

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Лоу и его супруга Джулия купили квартиру в башне One57 за 12,7 миллиона долларов (более 928 миллионов рублей). Изначально объект планировали продать за 14,2 миллиона долларов (более миллиарда рублей), однако предпринимателю удалось получить скидку в 1,5 миллиона долларов.

Снижение стоимости жилья в One57 замечают не первый месяц, и многие объекты продаются со скидками. В июле 2021 года жилье в небоскребе купил канадский бизнесмен Роберт Герьявец (Robert Herjavec). Ему удалось получить скидку в 13 миллионов долларов.

У Лоу и его жены оказались апартаменты площадью 3,2 тысячи квадратных футов (почти 300 квадратных метров). Там есть три спальни, три ванные комнаты и гардеробная. В комнатах с высокими потолками оборудованы полы с подогревом, а из окон открывается вид на Центральный парк. Жильцы небоскреба также могут воспользоваться библиотекой, фитнес-центром, бассейном и спа-зоной.

Ранее неизвестный приобрел две квартиры в небоскребе 220 Central Park South. Здание расположено недалеко от «улицы миллиардеров». Новый владелец заплатил за объекты 157,5 миллиона долларов (на тот момент более 11,4 миллиарда рублей). Их продажа стала одной из самых дорогих сделок за всю историю города.