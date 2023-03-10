Сбербанк разрешил оплачивать без PIN-кода покупки дороже тысячи рублей

Сбербанк начал тестировать оплату покупок без PIN-кода на сумму свыше тысячи рублей

Сбербанк с начала года начал тестировать повышенные лимиты по покупкам без PIN-кода — теперь такая оплата доступна для покупок на сумму более тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на представителя банка.

Оплачивать товары и услуги дороже тысячи рублей без PIN-кода в POS-терминалах Сбербанка можно как с помощью его бесконтактных карт, так и картами других банков. Как убедился корреспондент издания, в некоторых московских терминалах банка пароль уже не запрашивается при оплате картой на сумму свыше 2 тысяч рублей. Если сумма превышает 3 тысячи, PIN-код по-прежнему требуется.

Лимиты по бесконтактной оплате без PIN-кода устанавливают платежные системы, и банки действуют в соответствии с ними. Платежная система «Мир» в 2020 году увеличила порог до 3 тысяч рублей. Такие же правила были у Visa, а у Mastercard в 2020 году лимит поднимался до 5 тысяч рублей, однако теперь обе ПС ушли из России. При этом банкам разрешалось устанавливать более низкий порог по таким операциям, поэтому многие ограничивали максимальную сумму тысячей рублей.

В феврале в ЦБ России сообщили, что думают над пересмотром лимита бесплатных переводов через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас лимит бесплатных переводов между гражданами составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы свыше этой суммы комиссия составляет не более 0,5 процента от суммы перевода, но не менее 1500 рублей за перевод.