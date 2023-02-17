Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:37, 17 февраля 2023Экономика

В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП

В Центробанке рассказали о возможном пересмотре лимита бесплатных переводов через СБП

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

В Центральном банке (ЦБ) России задумались о пересмотре лимита бесплатных переводов через систему быстрых платежей (СБП), рассказала первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему», — ответила Скоробогатова на вопрос о том, будет ли пересмотрен лимит.

СБП — это сервис, с помощью которого можно круглосуточно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. Сейчас лимит бесплатных переводов между гражданами составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы свыше этой суммы комиссия составляет не более 0,5 процента от суммы перевода, но не менее 1500 рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам со счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.

17 февраля стало известно, что россияне получили возможность отправлять деньги через СБП в страны ближнего зарубежья. Клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Премьер Нидерландов приготовился сделать все возможное для победы Украины
Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений
Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России
В России подорожала аренда «однушек»
Лукашенко анонсировал производство штурмовой авиации в Белоруссии
В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП
Россиянка заперла собак и кошек в машине на трое суток
Мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери
Американцы задолжали банкам почти триллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.