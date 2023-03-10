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17:59, 10 марта 2023Бывший СССР

Сотруднице СБУ предъявили обвинение из-за слов об инсценировке в Буче

На Украине майору СБУ грозит до восьми лет лишения свободы за слова об инсценировке в Буче

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Майору Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили обвинение из-за слов об инсценировке в Буче. Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона республики.

В ведомстве заявили, что сотруднице Волынского областного управления СБУ предъявили обвинение в «оправдании российской агрессии» из-за того, что она называла инсценировкой инцидент в Буче, боевые действия в Донбассе — гражданским конфликтом, а Крым признавала частью России.

Отмечается, что ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Имя сотрудницы СБУ при этом не называется.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирного населения в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.

В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией, подчеркнув, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь спустя несколько дней после приезда туда СБУ и украинского телевидения.

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Алевтина Запольская
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