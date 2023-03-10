Немецкий производитель автокомпонентов решил покинуть Россию

Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler решил продать российский бизнес

Российский бизнес немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler будет продан компании «ПромАвтоКонсалт», но не сразу, а через посредника, которого контролирует член наблюдательного совета компании, австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Reuters.

Стоимость сделки составляет десять миллионов евро. В годовом отчете компании указано, что соглашение заключено еще 29 декабря 2022 года, но его должны одобрить российские власти.

Компания решила покинуть рынок на фоне идеи гендиректора «ПромАвтоКонсалта» Романа Вовка использовать детали Schaeffler в автомобилях автозавода ГАЗ, которой он поделился с советником президента России. Автозавод находится под западными санкциями вместе со своим основным акционером, холдингом «Русские машины» (принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске). Немецкие автокомпоненты могли ставить на модели, используемые для военных перевозок.

Источник агентства, близкий к Schaeffler, утверждает, что схема с продажей через Вольфа поможет избежать такого сценария и не допустить нарушения санкций против ГАЗа.

Ранее о своем желании покинуть Россию в финансовом отчете за 2022 год сообщил немецкий производитель шин и автозапчастей Continental AG. Гендиректор компании Николай Сетцер объяснил, что переговоры находятся на продвинутой стадии, но разрешения регуляторов пока не получены.