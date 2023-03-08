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16:10, 8 марта 2023Экономика

Производитель шин Continental собрался уйти из России

Немецкий производитель шин Continental продаст бизнес в России, в том числе завод в Калуге

Фото: ТАСС

Немецкий производитель шин и автозапчастей Continental AG собрался уйти из России и прекратить производство и бизнес в стране. Об этом сообщил гендиректор компании Николай Сетцер в финансовом отчете за 2022 год.

Continental продаст свой российский бизнес, в том числе завод в Калуге. По словам Сетцера, компания находится на продвинутой стадии процесса продажи, однако необходимые разрешения регулирующих органов еще не получены.

«Боевые действия на Украине взвинтили цены на сырье, энергоносители и логистику. Это одна из причин, по которой мы стремимся к контролируемому уходу с российского рынка», — добавил он. Кроме того, гендиректор рассказал, что в связи со своей коммерческой деятельностью в России Continental обесценила активы на 87 миллионов евро в результате наложенных санкций.

При этом Сетцер утверждает, что, «несмотря на трудности», компания показала хорошие операционные результаты в 2022 году.

«Коммерсантъ» отмечает, что, помимо калужского производства, Continental участвует в совместном предприятии в Татарстане, где производят тахографы для коммерческих автомобилей. Количество российских работников компании оценивается в 1300 человек.

Год назад Continental приостановил производство и бизнес в России, однако в апреле возобновил его из-за «суровых уголовных последствий», которыми угрожали сотрудникам и руководителям, если они не удовлетворят местный спрос.

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Антон Похиляк
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