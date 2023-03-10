Женщина рассказала о боли при оргазме из-за болезни

Mashable: оргазмы могут провоцировать болезненные спазмы у женщин с эндометриозом

У женщин с эндометриозом оргазмы могут провоцировать болезненные спазмы, делающие секс невозможным. В авторской колонке для Mashable Ханна Тернер, страдающая от этой болезни, рассказала о своих проблемах в интимной жизни.

Тернер отметила, что для многих женщин вечер, проведенный в постели с любимым, — это радость среди монотонных будней. У тех же, кто мучается от эндометриоза, интимная близость вызывает лишь слезы. «После секса я часами лежу без сна, корчась от боли», — рассказала она о своем состоянии.

Женщина добавила, что диагноз ей не могли поставить десять лет. Долгие годы она мучилась от боли в области таза, прежде чем врачи выяснили их причину и начали поддерживающую терапию.

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Тернер отметила, что от эндометриоза невозможно вылечиться. По ее словам, в некоторых случаях назначают противозачаточные средства как симптоматическое лечение, либо врачи заявляют, что после беременности все придет в норму.

Эндометриоз поражает не только репродуктивные органы женщины, но и может выходить за его пределы. Он разрастается в области кишечника, желудка и таза. «В этом году мне уже сделали операцию, и менее чем через шесть месяцев боль вернулась. Единственный способ узнать, насколько прогрессировала болезнь, — это снова и снова вскрывать меня до конца моей жизни», — констатировала женщина.

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Сексолог Несс Купер, к которой Тернер обратилась за советом, пояснила, что спазмы и боль во время оргазмов появляются из-за наличия рубцовой ткани в матке и области таза. «При мышечном спазме из-за оргазма потребуется некоторое время, чтобы боль отступила. Иначе продолжить занятие сексом будет невозможно», — пояснила Купер.

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