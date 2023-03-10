Женщина с бородой рассказала о своем недуге и прославилась в сети

Американка Торри Саншайн рассказала о растущей из-за болезни бороде и прославилась в сети

Американка Торри Саншайн рассказала о жизни с растущей из-за болезни бородой и прославилась в сети. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

По словам жительницы Флориды, она начала брить растительность на лице в возрасте 15 лет, после того как врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников (СПКЯ — эндокринное нарушение у женщин репродуктивного возраста, которое вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — патологический рост волос по мужскому типу — прим. «Ленты.ру»).

«Все началось с двух маленьких пятен — они были не так заметны, однако по окончании средней школы ситуация ухудшилась. Своего пика недуг достиг, когда мне исполнилось 20 лет», — пояснила девушка, представ на кадрах с щетиной.

По словам юзерши, изначально она переживала из-за внешнего вида, однако впоследствии изменила отношение к себе. «Сейчас я сильно люблю себя и знаю, что я прекрасный человек», — заявила инфлюэнсерша, на страницу которой подписалось более 130 тысяч человек.

В октябре 2022 года сообщалось, что бородатая американка Лара Перкинс объяснила нежелание брить лицо любовью к себе. Она отказалась от процедур удаления волос, среди которых лазерная и восковая эпиляция и бритье. По словам женщины, она не хотела еще больше навредить организму.