Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 10 марта 2023Силовые структуры

В российском регионе начался суд над 41-летним мужчиной за шпионаж

В Курской области судят 41-летнего мужчину за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

В Курской области начался суд в отношении 41-летнего мужчины о шпионаже. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов региона Анна Полянская.

Фигуранта обвиняют по статье 276 («Шпионаж») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Рассматривать дело коллегиальным составом начали 6 марта. Судебное заседание закрытое. Дополнительная информация не разглашается.

В настоящий момент подсудимый находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что жителя Амурской области задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России допустило причастность США к вспышке Эболы в Африке
В СПЧ высказались о введении смертной казни в России
Москвичей предупредили о метелях в грядущие выходные
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию
Американский посол призвал премьера Венгрии отвернуться от России
В российском регионе начался суд над 41-летним мужчиной за шпионаж
Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки в Дубае
В Минобороны заявили о не предоставлявшей отчеты США компании Ecohealth Alliance
Пенсионер погиб в океане во время отдыха на Бали
Женщина украла яйцо из зоопарка и вырастила двухметрового аллигатора во дворе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.