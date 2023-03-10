В российском регионе начался суд над 41-летним мужчиной за шпионаж

В Курской области судят 41-летнего мужчину за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков

В Курской области начался суд в отношении 41-летнего мужчины о шпионаже. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов региона Анна Полянская.

Фигуранта обвиняют по статье 276 («Шпионаж») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Рассматривать дело коллегиальным составом начали 6 марта. Судебное заседание закрытое. Дополнительная информация не разглашается.

В настоящий момент подсудимый находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что жителя Амурской области задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб.