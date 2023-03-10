СК изучит данные о военно-биологической деятельности других стран на Украине

СК РФ изучит данные Минобороны о военно-биологической деятельности других стран на Украине

Следственный комитет (СК) России изучит опубликованные Минобороны РФ данные о военно-биологической деятельности других государств на территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в СК, работа будет вестись в рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия. Следователи изучат «в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины».

Ранее стало известно, что Минобороны России располагает сведениями об именах украинских участников военно-биологических программ США. По данным военного ведомства, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита контролировал взаимодействие украинских специалистов с управлением по снижению угрозы Пентагона США (DITRA), а также занимался отбором биологических проб от граждан Украины и передавал их за рубеж.