Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 10 марта 2023Россия

Минобороны раскрыло имена украинских участников биологических программ США

Минобороны России перечислило имена украинских участников биологических программ США

Фото: H.Bilbao / Globallookpress.com

Минобороны России располагает сведениями об именах украинских участников военно-биологических программ США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

«Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По словам Кириллова, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита контролировал взаимодействие украинских специалистов с управлением по снижению угрозы минобороны США (DITRA), а также занимался отбором биологических проб от граждан Украины и передавал их за рубеж.

Кроме того, начальник войск РХБЗ сообщил о начальнике санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Моргуне, который организовывал взаимодействие минобороны Украины с DITRA. Моргун был одним из руководителей проекта UP-8, а также курировал исследования хантавирусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России допустило причастность США к вспышке Эболы в Африке
Россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного села
В Pfizer признали факт исследований «направленной эволюции» ради прибыли
ФСБ задержала беженца с Украины за призывы к терроризму
Эрдоган проведет предвыборную кампанию без музыки
В Минобороны рассказали о работе США над патогенами в Средней Азии и Закавказье
ЦБ оценил выдачу ипотеки
«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный режим работы
Минобороны раскрыло имена украинских участников биологических программ США
Российское посольство в Турции прокомментировало остановку транзита товаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.