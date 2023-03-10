Минобороны раскрыло имена украинских участников биологических программ США

Минобороны России перечислило имена украинских участников биологических программ США

Минобороны России располагает сведениями об именах украинских участников военно-биологических программ США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

«Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По словам Кириллова, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита контролировал взаимодействие украинских специалистов с управлением по снижению угрозы минобороны США (DITRA), а также занимался отбором биологических проб от граждан Украины и передавал их за рубеж.

Кроме того, начальник войск РХБЗ сообщил о начальнике санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Моргуне, который организовывал взаимодействие минобороны Украины с DITRA. Моргун был одним из руководителей проекта UP-8, а также курировал исследования хантавирусов.