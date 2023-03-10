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20:04, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянку осудят за убийство 31-летнего сожителя во время внезапной ссоры

В Дагестане будут судить 37-летнюю женщину, зарезавшую сожителя из-за внезапной ссоры

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Дагестане суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы, зарезавшей 31-летнего сожителя. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 3 на 4 октября 2022 года фигурантка выпивала с компаньоном в переулке 1 -й Красноармейский в городе Дербенте. Там они внезапно поссорились, тогда она схватила нож и два раза ударила мужчину, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае местная жительница зарубила топором 18-летнюю сожительницу сына.

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Екатерина Власова
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