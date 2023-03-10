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20:54, 10 марта 2023Экономика

Канада запретила импортировать сталь и алюминий из России

Правительство Канады запретило импорт в страну стали и алюминия из России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Канада запретила импортировать в страну сталь и алюминий из России, сообщается на сайте правительства страны.

Под запрет попали необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия из него (включая товары для дома), железо и нелегированная сталь, полуфабрикаты и готовые изделия из нее (включая трубы).

Правительство Канады заявляет, что этот запрет «лишит Россию возможности получать доходы, необходимые для оплаты боевых действий на Украине».

Власти страны отмечают, что в 2021 году Канада импортировала из России алюминия на 45 миллионов долларов, металлопродукции — на 213 миллионов.

24 февраля власти Канады ввели новые санкции против граждан и организаций из России. Ограничения затронули 129 физических лиц и 63 организации.

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Антон Похиляк
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