Канада запретила импортировать сталь и алюминий из России

Правительство Канады запретило импорт в страну стали и алюминия из России

Канада запретила импортировать в страну сталь и алюминий из России, сообщается на сайте правительства страны.

Под запрет попали необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия из него (включая товары для дома), железо и нелегированная сталь, полуфабрикаты и готовые изделия из нее (включая трубы).

Правительство Канады заявляет, что этот запрет «лишит Россию возможности получать доходы, необходимые для оплаты боевых действий на Украине».

Власти страны отмечают, что в 2021 году Канада импортировала из России алюминия на 45 миллионов долларов, металлопродукции — на 213 миллионов.

24 февраля власти Канады ввели новые санкции против граждан и организаций из России. Ограничения затронули 129 физических лиц и 63 организации.