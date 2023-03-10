В российском городе обвалившаяся стена дома придавила автомобиль

«Подслушано Самара»: в Самаре обвалившаяся стена дома придавила припаркованный автомобиль

В Самаре стена дома обрушилась на припаркованную рядом машину и придавила ее. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано Самара».

Инцидент в российском городе произошел в пятницу днем, 10 марта, возле дома, расположенного по адресу улица Молодогвардейская, 106. На опубликованной в посте фотографии можно увидеть, что черный автомобиль, на который обвалилась стена кирпичного дома, оказался полностью придавлен ею.

«Стена из кирпича рухнула на автомобиль, превратив его в консервную банку!» — эмоционально прокомментировал случившееся автор публикации. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В сентябре 2022 года стало известно, что на стройке во Владивостоке на нескольких рабочих обрушилась конструкция, в результате чего их придавило стройматериалами. Мужчинам экстренно помогли выбраться из-под завала, при этом степень полученных ими травм осталась неизвестна.