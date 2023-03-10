В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Дипломат МИД КНР Мао Нин призвала США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин требует у Вашингтона прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны. Ее слова приводит РИА Новости.

Нин напомнила, что кризис в Сирии продолжается почти 13 лет: за это время погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Однако США уверены, что время выводит войска из страны по-прежнему не пришло.

Дипломат из Китая призвала США «действительно уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других государств, немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны». Она также заявила, что Вашингтону следует отменить нелегитимные односторонние санкции против Дамаска и не ухудшать гуманитарную катастрофу.

Ранее в Сирии рассказали о попытке США противодействовать помощи Дамаску. С таким заявлением выступила газета Al Watan.

