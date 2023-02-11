В Сирии рассказали о попытке США противодействовать помощи Дамаску

Al Watan: законодательство США противодействует помощи Сирии после землетрясения

Американское законодательство препятствует предоставлению Вашингтоном помощи сирийскому правительству и требует противодействовать любой поддержке, которую международные финансовые институты могут оказать Сирии, пишет газета Al Watan.

Как уточнил автор, землетрясение вынудило сирийское министерство иностранных дел выступить с заявлением с целью разоблачить лицемерие США. Издание напомнило, что сирийский МИД обращался за помощью к ООН и международным гуманитарным организациям. При этом Вашингтон заявил, что принятые им санкции, включая так называемый «Акт Цезаря», не мешают оказанию гумпомощи сирийцам, указал журналист. Он подчеркнул, что это ложь.

«Законодательство США препятствует предоставлению американской помощи сирийскому правительству и, напротив, требует противодействовать любой поддержке, которую международные финансовые институты могут оказать», — рассказал он о попытке США помешать помощи Дамаску.

Ранее официальный Дамаск обвинил США в политизации землетрясения из-за отказа Вашингтона оказать Сирии и ее президенту Башару Асаду срочную помощь.