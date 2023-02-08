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08:25, 8 февраля 2023Мир

Сирия обвинила США в политизации землетрясения из-за отказа отправить помощь

Дамаск обвинил США в политизации землетрясения из-за отказа оказать срочную помощь Сирии
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный Дамаск обвинил США в политизации землетрясения из-за отказа Вашингтона оказать Сирии и ее президенту Башару Асаду срочную помощь. Об этом пишет новостной журнал Newsweek.

«Было бы довольно иронично, если не контрпродуктивно, если бы мы помогали правительству, которое жестоко обращалось со своим народом вот уже дюжину лет», — цитирует издание официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Он отметил, что «у США в Сирии есть гуманитарные партнеры на местах, готовые оказать помощь». По словам Прайса, Штаты и без сотрудничества с Асадом «являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи» сирийскому народу, поэтому готовы и дальше оказывать посильную помощь в ликвидации «этого трагического землетрясения».

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Чиновник подчеркнул, что финансовая помощь Вашингтона будет напрямую направлена «гуманитарным партнерам» и пострадавшим. «Это делается для того, чтобы нашу помощь не получили всякие злонамеренные субъекты или режим Асада», — резюмировал Прайс.

По последним данным, число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250. По словам главы минздрава страны Хасана Мухаммеда аль-Габашаа, количество пострадавших в связи с катаклизмом возросло до 2054.

Мощное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Это стало сильнейшим с 1939 года землетрясением, когда погибли 33 тысячи человек. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

7 февраля официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН направит 25 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясений.

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Глеб Бажуткин
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