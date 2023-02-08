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01:47, 8 февраля 2023Мир

Число погибших в результате землетрясения в Сирии возросло

Минздрав Сирии: число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1250 человек

Фото: White Helmets / Reuters

Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По словам главы ведомства Хасана Мухаммеда аль-Габашаа, количество пострадавших в связи с катаклизмом возросло до 2054.

Мощное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Это стало сильнейшим с 1939 года землетрясением, когда погибли 33 тысячи человек. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

7 февраля официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН направит 25 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясений.

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Марина Совина
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