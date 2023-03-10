Подсчитана необходимая для продажи квартиры сумма

«РБК»: при продаже квартиры собственнику придется потратиться на подготовку документов

При продаже недвижимости собственнику придется потратиться на связанные с организацией сделки, в том числе подготовку документов и комиссию агентства недвижимости. Необходимую сумму подсчитали риелторы, передает «РБК».

Одна из первых затрат — размещение объявления о продаже. Для максимальной эффективности следует использовать все платные опции на выбранной площадке. По данным Est-a-Tet, такие услуги обойдутся примерно в три-пять тысяч рублей в месяц. Чтобы сделать предложение привлекательнее, некоторые продавцы заказывают профессиональную фотосъемку объекта, стоимость которой составляет в среднем 1,5 тысячи рублей. Агентства недвижимости берут комиссию три процента, в которую входят рекламные услуги, однако если риелтор расстается с продавцом до заключения сделки, эту сумму оплачивает клиент.

Среди необходимых для заключения сделки документов есть выписка из ЕГРН, за которую собственнику придется заплатить 350 рублей. Также потребуется справка из бюро технической инвентаризации стоимостью от 3,5 до пяти тысяч рублей. Если в квартире проводилась перепланировка, покупатель может запросить технический паспорт объекта, получение которого обойдется от трех до 12 тысяч рублей. В некоторых случаях может потребоваться нотариат, стоимость которого доходит до 30 тысяч рублей.

В агентстве Миэль добавили, что иногда для совершения сделки нужны справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, получить которые можно за две тысячи рублей. Другие дополнительные справки, включая согласие супруга на продажу или заявление наследников, стоят до 2,5 тысячи рублей. Продавцу также придется заплатить налоги за доход с продажи квартиры. Сумма варьируется от шести до 30 процентов от стоимость объекта.

Ранее россиянам рассказали о «подводных камнях» при приобретении жилья. Эксперты советуют покупателям проверить документы, которые подтверждают право собственности продавца на объект, и с особой внимательностью отнестись к сделкам по доверенности.