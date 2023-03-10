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15:30, 10 марта 2023Забота о себе

Россиянам подсказали способ избежать импульсивных покупок в супермаркете

Нутрициолог Панова: список покупок и еще три способа помогут сэкономить в супермаркете

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Нутрициолог Ольга Панова подсказала россиянам четыре способа избежать лишних трат в супермаркете. Ее цитирует «Москва 24».

По словам Пановой, отказаться от импульсивных покупок будет легче, если перед походом в супермаркет немного перекусить. Нутрициолог пояснила, что при виде и запахе еды начинается слюноотделение, а при голоде этот процесс усиливается, из-за чего возникает желание положить в корзину больше продуктов. «Основное правило — голодным в магазин ходить не нужно. Легкий перекус гарантирует вам экономию бюджета», — сказала она.

Список покупок, продолжила специалистка, поможет сэкономить до 30 процентов бюджета. Также, добавила Панова, нужно пользоваться корзиной вместо тележки. По ее мнению, большую тележку на колесиках покупателю хочется заполнить, а вот в корзину ничего лишнего класть не возникнет желания, так как нести тяжелые покупки никто не захочет.

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Наконец, по словам нутрициолога, лучше пользоваться кассой самообслуживания, поскольку рядом с ней не ставят акционные товары, провоцирующие на лишние траты.

Ранее финансист Андрей Макаров рассказал, как справиться с желанием потратить зарплату сразу же в день ее зачисления. Он пояснил, что избежать импульсивных трат поможет постановка целей и составление бюджета.

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Александра Лисица
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