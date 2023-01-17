Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:08, 17 января 2023Экономика

Россиянам назвали способ перестать бездумно тратить зарплату

Финансист Макаров: нужно ставить цели, чтобы не тратить зарплату на импульсивные покупки

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров рассказал, как справиться с желанием потратить зарплату сразу же в день ее зачисления. Своими советами он поделился в беседе с агентством «Прайм».

Он пояснил, что избежать импульсивных трат поможет постановка целей и составление бюджета. «Например, надо поставить перед собой цель — покупка машины, ремонт, новая квартира, обучение детей и т. д. Затем оценить сколько на цель необходимо денег», — указал финансист. При этом, добавил он, необходимо учитывать инфляцию, поэтому стоимость покупки стоит умножить на 10-20 процентов в зависимости от того, за какой промежуток времени вы сможете накопить нужную сумму.

Людям, которым тяжело контролировать свои траты, для начала можно попробовать сервисы, «блокирующие» часть зарплаты, например, автоплатеж, порекомендовал Макаров. Также, продолжил он, существует геймификация накоплений. При таком подходе человеку нужно регулярно откладывать незначительную сумму.

Помимо этого, можно задаться целью откладывать деньги в течение года. «Еженедельно откладывать сумму, которую необходимо будет удваивать в начале каждой новой недели», — уточнил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали использовать финансовые приложения, чтобы накопить деньги. Отмечалось, что благодаря «электронной копилке» финансовая подушка откладывается практически самостоятельно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Британии назвали необходимое Украине для контрнаступления число танков
Россиянам назвали способ перестать бездумно тратить зарплату
ЦБ выявил схему отмывания денег при помощи монет
Россияне бросились скупать недвижимость на популярном турецком курорте
В Белгородской области сработала ПВО
Москвичи стали терять интерес к ипотеке
Известный украинский продюсер указал на признаки наркозависимости у Зеленского
Следователи нашли квартиру причастных к убийству найденных в канализации россиян
Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года
Охлобыстин рассказал об избиении Смольяниновым экс-супруги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.