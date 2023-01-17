Россиянам назвали способ перестать бездумно тратить зарплату

Финансист Макаров: нужно ставить цели, чтобы не тратить зарплату на импульсивные покупки

Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров рассказал, как справиться с желанием потратить зарплату сразу же в день ее зачисления. Своими советами он поделился в беседе с агентством «Прайм».

Он пояснил, что избежать импульсивных трат поможет постановка целей и составление бюджета. «Например, надо поставить перед собой цель — покупка машины, ремонт, новая квартира, обучение детей и т. д. Затем оценить сколько на цель необходимо денег», — указал финансист. При этом, добавил он, необходимо учитывать инфляцию, поэтому стоимость покупки стоит умножить на 10-20 процентов в зависимости от того, за какой промежуток времени вы сможете накопить нужную сумму.

Людям, которым тяжело контролировать свои траты, для начала можно попробовать сервисы, «блокирующие» часть зарплаты, например, автоплатеж, порекомендовал Макаров. Также, продолжил он, существует геймификация накоплений. При таком подходе человеку нужно регулярно откладывать незначительную сумму.

Помимо этого, можно задаться целью откладывать деньги в течение года. «Еженедельно откладывать сумму, которую необходимо будет удваивать в начале каждой новой недели», — уточнил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали использовать финансовые приложения, чтобы накопить деньги. Отмечалось, что благодаря «электронной копилке» финансовая подушка откладывается практически самостоятельно.