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06:17, 15 января 2023Экономика

Россиянам назвали новые способы накопить деньги

Инвестстратег Русецкий: эффективно накопить деньги помогут финансовые приложения

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что появились новые цифровые решения, которые освобождают людей от необходимости копить.

По словам Русцекого, благодаря »электронной копилке» финансовая подушка откладывается практически самостоятельно. Также можно воспользоваться автопереводами. «Лучше выставить небольшую сумму, незаметную для вас, а со временем накопленный результат будет впечатляющим», — подчеркнул инвестстратег.

Также специалист отметил, что сейчас на рынке доминируют финтех компании, которые упрощают и систематизируют финансовую жизнь. Он выявил связь между простой интерфейса брокерских приложений и бумом на инвестирование.

Откладывать деньги можно по разным стратегиям — на короткие периоды сбережений (новый прибор, отпуск или другая покупка), так и на долгосрочные инвестиции (дом, пенсия и прочее), резюмировал Русецкий.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал в каком возрасте следует начинать откладывать деньги для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости. Аналитик пояснил, что озаботиться этим вопросом стоит в сорок лет.

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Юлия Мискевич
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