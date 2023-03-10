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15:09, 10 марта 2023Путешествия

Россиянка посетила Стокгольм и описала город фразой «серость и уныние»

Россиянка рассказала «Тинькофф-журналу» о разочарованиях от поездки в Стокгольм

Фото: Unsplash

Российская туристка посетила Швецию и разочаровалась Стокгольмом, описав его фразой «серость и уныние». Впечатлениями от путешествия она поделилась с «Тинькофф-журналом».

По словам соотечественницы, к отпуску она подготовилась заранее — приобрела выгодные авиабилеты и спланировала маршрут по нескольким европейским странам, среди которых — Польша, Швеция и Норвегия.

«Мне понравилось везде, кроме Стокгольма: я ничего особенного не ждала, но этот город мне показался очень серым, унылым, все было в лесах и ограждениях (похлеще, чем в Москве) — приходилось извернуться, чтобы сфотографировать что-то так, чтоб стройка не попала в кадр», — рассказала россиянка.

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Также девушке не понравилось городское метро: оно выглядело темным, пошарпанным и грязным, а часть достопримечательностей и вовсе была закрыта. Путешествие обошлось соотечественнице в 45 тысяч рублей, при этом 15 из них она потратила в Стокгольме. «Я не питалась в кафе, потому что очень дорого, а в баре за меня платил парень, с которым я там познакомилась. Помню, что сидр 0,33 литра стоил 800 рублей, а коктейли около 1500», — пожаловалась отечественная туристка.

Ранее россиянин прервал путешествие по Европе из-за ошибки в шенгенской визе. Мужчина пытался сесть на самолет, следовавший из Денпасара в Стамбул, а затем в Хельсинки, однако на стойке регистрации ему сообщили, что его шенген однократный. Туристу пришлось вернуться в Санкт-Петербург.

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Валентина Процкова
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