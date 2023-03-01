Российского туриста отказались пускать в Европу из-за одной ошибки пограничников

Россиянин несколько раз въехал в Европу по однократной визе и попался по пути в Хельсинки

Российского туриста с шенгенской визой отказались пускать в Европу из-за одной ошибки пограничников. Путешественник попался по пути в Хельсинки через Стамбул, сообщает «ТУРвопрос».

Уточняется, что мужчина получил шенген сроком на один год летом 2022 года. С этой визой он несколько раз въезжал на территорию Европейского союза через Финляндию и Эстонию, при этом никаких проблем во время прохождения пограничного контроля не возникало. Однако в начале февраля на стойке регистрации Turkish Airlines в Денпасаре россиянину объяснили, что его виза однократная.

Выяснилось, что все это время мужчина странствовал по Европе с шенгеном с отметкой «1» вместо multi, однако никто из пограничников этого не заметил. Сотрудники Turkish Airlines допустили мужчину до рейса в Стамбул, но попасть на стыковочный рейс до Хельсинки мужчина уже не смог. Из Турции ему пришлось вернуться в Санкт-Петербург.

«Как такое может быть, если это уже третье путешествие по ней через шенгенское пространство? И наши, и финны, и эстонцы — все визы под лупой смотрят», — поделился россиянин.

Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт подтвердила, что виза российского туриста действительно оказалась однократной и была выдана на 90 дней в периоде один год. Таким образом, ему разрешалось въехать в ЕС лишь один раз на 90 дней, хотя, как правило, подобные визы выдаются под заявленные сроки, объяснила Эрфурт. Она обвинила пограничников в халатности, заявив, что такая ситуация случилась по их вине.

В январе пограничники в аэропорту Финляндии предложили россиянину переночевать на лавочке в транзитной зоне вместо забронированного номера в отеле. Мужчине сообщили, что он слишком долго будет находиться в Финляндии, а по правилам он должен покинуть страну незамедлительно.

