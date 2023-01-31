Финские пограничники предложили россиянину переночевать на лавочке вместо отеля

Пограничники отказались пропускать россиянина в Финляндию и предложили ночевать на лавочке

Пограничники в аэропорту Финляндии предложили россиянину переночевать на лавочке в транзитной зоне вместо забронированного номера в отеле. Своей историей турист поделился на портале TourDom.

Путешественник рассказал, что прибыл рейсом из Лондона и собирался отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург на автобусе спустя час после прилета, чтобы соблюсти требования Финляндии о немедленном транзите в Россию. При этом на случай задержки самолета и долгих допросов на границе мужчина приобрел билет на автобус на следующий день.

Россиянин заявил, что офицер на паспортном контроле проверил его билет до Петербурга и бронь отеля, после чего отказал ему в пропуске. Мужчине сообщили, что он слишком долго будет находиться в Финляндии, а по правилам он должен покинуть страну незамедлительно. «Спрашиваю: "И что вы предлагаете?" Ответ: "Ночуйте в аэропорту на сиденьях, а завтра за час до автобуса мы вас пропустим"», — добавил он.

Турист пытался объяснить сотрудникам пограничной службы, что ночевка в аэропорту не ускорит процесс его выезда из европейской страны, однако они были непреклонны. Позже мужчине все же удалось выкупить последний билет на «вот-вот уходящий рейс» в Россию, с которым его запустили на территорию Финляндии.

Ранее в январе российская туристка лишилась шенгена при пересечении финской границы из-за одного поступка. Россиянка обманула пограничников, нарушив правила транзита.