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14:52, 10 марта 2023Ценности

Дочь Урганта снялась голой и показала татуировку во всю спину

Дочь ведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась голой и показала татуировку во всю спину

Фото: @deezfitsdoe

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в откровенном образе и поделилась результатом с фанатами. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором она позирует голой спиной к фотографу, прикрывая обнаженные части тела шубой. На размещенном фото девушка показала татуировку во всю спину — изображение распятого Иисуса Христа. При этом волосы инфлюэнсера были распущены, а на лицо она нанесла макияж в стиле smoky eyes.

В описании к публикации Куталия поблагодарила мастера за создание татуировки. Подписчики восхитились рисунком и внешностью блогерши в комментариях под постом. «Красотка», «Просто вау», «Необычно и интересно», «У меня нет слов», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Эрика Куталия не в первый раз демонстрирует подобные кадры. В августе она порадовала поклонников снимком в прозрачном платье. Девушку запечатлели в черном платье длины макси на бретелях, сквозь ткань которого просвечивало ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.

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Карина Черных
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