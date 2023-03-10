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17:31, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянин попытался зарубить топором знакомых в парке

Мужчина напал с топором на двух знакомых в московском парке, возбуждено дело о покушении

Фото: Прокуратура Москвы

В московском парке 65-летний мужчина напал с топором на двух знакомых и попытался их зарубить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Пострадавшие госпитализированы с ранениями. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, его допрашивают следователи.

ЧП произошло в парке вблизи улицы Новая Ипатовка, уточнили в столичной прокуратуре.

22 февраля сообщалось, что в Бурятии задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения зарубил топором 48-летнюю сожительницу. По данным следствия, вечером 20 февраля мужчина во время конфликта с потерпевшей нанес ей множество ударов ножом и топором. Женщина скончалась на месте.

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Любовь Ширижик
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