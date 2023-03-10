Aviasales объяснил существование фильтра по числу русскоязычных гостей в отеле

Aviasales высказался о пользе фильтра по числу русскоязычных в отеле для пользователей

Фильтр по количеству русскоязычных гостей в отеле предназначен исключительно для России. Аналогичные фильтры существуют и для других стран, однако в них речь идет о количестве граждан в гостинице, говорящих на языке страны пользователя. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил существование фильтра представитель Aviasales.

Ранее Telegram-канал «Достоверкин» обратил внимание на то, что в поисковике Aviasales работает фильтр, который позволяет выбрать количество русскоязычных гостей в отеле от меньшего к большему.

«Фильтры, настраивающие поисковую выдачу [количества гостей в отеле] под язык пользователя, давно существуют в испанской, немецкой, французской, итальянской, португальской, тайской, корейской, китайской, японской и российской версиях Aviasales», — сообщил представитель компании.

Людям комфортнее отдыхать, оставаясь в своей языковой среде. В тревел-индустрии это уже давно поняли пресс-служба Aviasales

«Ситуация: вы приехали в Турцию и знаете английский на уровне "хау ду ю ду". Конечно же, будет приятнее оказаться рядом с теми, кто говорит на том же языке, что и вы», — объяснил появление фильтра сотрудник Aviasales.

В эпоху Интернета у отельных сервисов есть возможность и желание максимально персонализировать опыт путешественника. Поэтому, если нужно, можно в настройках поиска выбрать спа, парковку, номер с видом на море или применить языковые фильтры, заключил собеседник «Ленты.ру».

9 марта стало известно, что каждый восьмой россиянин остался без отпуска в 2021-2022 годах. Отмечается, что 12 процентов россиян пропустили каникулы в 2021-2022 годах или отдыхали не чаще раза в год. Еще 13 процентов рассказали, что были в отпуске лишь один раз за последние два года, 27 процентов — два раза.

Кроме того, 64 процента респондентов признались, что во время положенного отдыха не меняли обстановку, а оставались, например, дома или в пределах родного города.