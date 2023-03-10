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06:21, 10 марта 2023Бывший СССР

Российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов ВСУ

РВ: российские военные точным ударом поразили группу бойцов ВСУ в районе Сватово-Кременной

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе участка Сватово-Кременная. Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

По информации издания, разведчики группировки «Отважные» выявили в лесу точку ротации украинских подразделений. Их координаты были переданы Координаты были переданы артиллеристам.

Отмечается, что группа украинских солдат была поражена в тот момент, когда новая смена прибыла на бронемашине менять старую. Также российский снаряд уничтожил и боевую технику ВСУ.

Ранее бой российских солдат из группы «Отважные» с десантниками ВСУ в лесах под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) попал на видео.

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Марина Совина
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