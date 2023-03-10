В Минобороны рассказали о работе США над патогенами в Средней Азии и Закавказье

МО России: США вели работу над опасными патогенами в Средней Азии и Закавказье

В Министерстве обороны России заявили, что США вели работу над усилением функций опасных патогенов в странах Средней Азии и Закавказья. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По словам Кириллова, анализ документов, часть из которых была получена в ходе специальной военной операции, показал, что в исследованиях были задействованы крупные американские фармкомпании.

Минобороны, отметил он, неоднократно отмечало риски американских «программ двойного назначения», которые Вашингтон осуществляет не только на территории своей страны. В США же утверждают, что проводят все исследования исключительно в интересах США и глобальной биобезопасности, добавил Кириллов.

Ранее в Минобороны раскрыли имена украинских участников военно-биологических программ США. В ведомстве заявили, что располагают сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения.