Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent начал работу над криминальным сериалом Vice City

Американский хип-хоп исполнитель и актер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, начал работу над криминальным сериалом под рабочим названием Vice City для студии Paramount+. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, в сериале покажут историю трех друзей и бывших солдат, которые возвращаются в родной Майами в середине 80-х после того, как с позором были уволены из армии за причастность к операции Иран-контрас — незаконным поставкам оружия Ирану с целью финансирования ультраправых боевиков в Никарагуа. Персонажи сотрудничают с таинственным колумбийским иммигрантом и формируют команду грабителей.

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