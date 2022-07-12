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50 Cent сыграет главную роль в фильме ужасов от сценариста «Пилы»

50 Cent сыграет главную роль в фильме ужасов про TikTok-блогеров от сценариста «Пилы 8»

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский рэпер и актер 50 Cent исполнит главную роль в фильме ужасов Skill House. Об этом сообщает Deadline.

Картина режиссера Джоша Столберга расскажет о социальных сетях и о том, на что готовы пойти блогеры ради славы. На данный момент съемки проходят в Лос-Анджелесе, в TikTok доме Sway House. Столберг также выступит в качестве сценариста хоррора. Среди его прошлых проектов — «Пила: Спираль» (2020), «Пила 8» (2017), «Пираньи 3D» (2010), «Крик в общаге» (2009) и другие.

В фильме также сыграют TikTok-блогер Брайс Холл, боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, актеры Леа Пайпс, МакКэрри МакКосленд, Иван Люн и другие.

Сообщается, что Skill House станет первым фильмом в новой франшизе.

Ранее стало известно, что российский режиссер Тимур Бекмамбетов пригласил Криса Пратта сыграть в фильме «Особо опасен 2».

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