Тимур Бекмамбетов пригласил Криса Пратта сыграть в фильме «Особо опасен 2»

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов пригласил американского актера Криса Пратта сыграть в сиквеле «Особо опасен». Обращение к артисту он опубликовал в своем Twitter.

На своей странице в социальной сети Бекмамбетов выставил видео, где показал, что его фильм «Особо опасен» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов на стриминговом сервисе Netflix в США. В этом же посте режиссер отметил аккаунт Пратта.

Боевик «Особо опасен» вышел на экраны в 2008 году. Для Бекмамбетова картина стала голливудским дебютом. Сюжет разворачивается вокруг офисного работника Уэсли Гибсона, которого преследует череда неудач. Однажды он попадает в тайное общество киллеров и получает шанс начать новую жизнь: ему предлагают стать высококлассным убийцей. В фильме снялись Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой, Морган Фриман, Константин Хабенский и другие актеры.

В первый уик-энд картина собрала 83,2 миллиона долларов в мировом прокате. Общие кассовые сборы превысили 342 миллиона долларов. Проект также получил две номинации на премию «Оскар».

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