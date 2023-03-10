Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика при поездках за границу

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при поездках за границу и рекомендовал российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении регионов, где зафиксированы подобные случаи. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В настоящее время наибольшее число случаев фиксируется в странах панамериканского региона и на территории Индии. «С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Бразилии, Боливии и Колумбии», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что основным способом профилактики вирусной инфекции Зика является защита от укусов комаров: носить максимально закрытую одежду, использовать средства защиты от насекомых, ставить противомоскитные сетки.

В России случаи заболевания лихорадкой Зика не регистрировались с 2017 года, напомнили в надзорном ведомстве. Риски распространения заболевания внутри страны отсутствуют.

Лихорадка Зика (ЛЗ) — острое трансмиссивное инфекционное заболевание, в большинстве случаев протекающее бессимптомно, но иногда случаются повышение температуры тела, высыпания на коже, конъюнктивит, головная боль, болевые ощущения в мышцах и суставах. В исключительно редких случаях у больных отмечался паралич (синдром Гийена–Барре), а при инфицировании беременных описаны различные аномалии развития нервной системы плода, в том числе микроцефалия. Основная передача вируса человеку реализуется при укусах комаров Aedes aegypti (комар желтолихорадочный) и Aedes albopictus (комар «Азиатский тигр»).

Вирус Зика впервые был обнаружен в 40-х годах XX века в организме комара Aedes aegypti в Уганде. Последняя крупная вспышка заболеваемости произошла в 2015-2016 годах в Латинской Америке. Тогда специалисты обнаружили, что у заразившихся вирусом в утробе матери детей проявляется микроцефалия. Весной 2022 года калифорнийские биологи обнаружили новые опасные мутации вируса Зика.