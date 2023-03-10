В российском регионе решили построить терминал порта за 27 миллиардов рублей
Правительство России выделит более 27 миллиардов на строительство терминала порта на Чукотке. Об этом решении сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
Уточняется, что речь идет о терминале порта Певек. Правительство заявляет, что благодаря новому терминалу в этом регионе порт сможет вывести на проектную мощность Баимское месторождение металлов, с которого в порт смогут отгружать до 2 миллионов тонн сырья.
«В порту Певек появятся новые грузовые причалы и гидротехнические сооружения. (...) Появление нового морского терминала в порту Певек будет способствовать реализации инициативы социально-экономического развития страны «Круглогодичный Севморпуть», — сообщили в правительстве.
Дополнительное финансирование будет выделяться порту на протяжении четырех лет.
Ранее сообщалось, что в арктические земли Якутии впервые доставили социально значимые товары с помощью Северного морского пути. Теплоход СТК-1012 за два месяца доставил из Астрахани в поселок Черский груз с 730 тоннами продовольствия и стройматериалами.