В российском регионе решили построить терминал порта за 27 миллиардов рублей

Правительство выделит более 27 миллиардов на строительство терминала порта на Чукотке

Правительство России выделит более 27 миллиардов на строительство терминала порта на Чукотке. Об этом решении сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что речь идет о терминале порта Певек. Правительство заявляет, что благодаря новому терминалу в этом регионе порт сможет вывести на проектную мощность Баимское месторождение металлов, с которого в порт смогут отгружать до 2 миллионов тонн сырья.

«В порту Певек появятся новые грузовые причалы и гидротехнические сооружения. (...) Появление нового морского терминала в порту Певек будет способствовать реализации инициативы социально-экономического развития страны «Круглогодичный Севморпуть», — сообщили в правительстве.

Дополнительное финансирование будет выделяться порту на протяжении четырех лет.

Ранее сообщалось, что в арктические земли Якутии впервые доставили социально значимые товары с помощью Северного морского пути. Теплоход СТК-1012 за два месяца доставил из Астрахани в поселок Черский груз с 730 тоннами продовольствия и стройматериалами.