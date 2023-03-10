Россиянкам раскрыли способ сделать объемную прическу на тонкие волосы

Стилист Алексей Нагорский: перед укладкой нужно помыть голову шампунем для придания объема

Стилист и партнер L'Oreal Professionnel Paris Алексей Нагорский раскрыл россиянкам способ, с помощью которого можно сделать объемную прическу на тонкие волосы. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта.

Специалист рассказал, что перед укладкой необходимо помыть голову шампунем для придания объема. Он подчеркнул, что в данном случае лучше избегать очищающих средств с питательными компонентами в составе, чтобы не утяжелить пряди. «Многие девушки отказываются от кондиционера — это самая частая ошибка. Из-за этого возникает статика, повышается шанс пересушить и повредить волосы горячими инструментами», — добавил Нагорский.

После подготовительного этапа необходимо нанести на влажные волосы продукты для стайлинга. По его словам, они сделают пряди жестче, помогут зафиксировать объем в прикорневой зоне и сохранят форму завитка при укладке. Также он напомнил об обязательном применении термозащиты и сушке волос феном головой вниз. Высушенные в таком неестественном для них положении волосы станут более объемными, уточнил парикмахер.

Завершив сушку, можно приступить к самой укладке, используя брашинг и горячие инструменты. В то же время собеседник издания заявил, что если объема не хватает, то можно прибегнуть к щипцам-гофре, избегая при этом зону пробора и краевой линии роста волос. «Лучше использовать гофре с узкими пластинами и отступать от пробора на пару сантиметров. Нельзя прибегать к этому методу слишком часто, потому что воздействие на волосы агрессивное. Более щадящие способы — начес, текстурирующие спреи и пудры», — предупредил Нагорский и посоветовал завершить образ фиксирующим лаком.

В феврале арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» Лейла Свеженцева перечислила россиянкам прически, которые могут визуально сделать моложе. В первую очередь стилист посоветовала при окрашивании присмотреться к светлой гамме.