Россиянкам назвали визуально омолаживающие прически

Стилист Лейла Свеженцева заявила россиянкам, что светлый цвет волос визуально омолаживает

Арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева назвала россиянкам прически, которые могут визуально омолодить. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 февраля.

В первую очередь стилист посоветовала при окрашивании присмотреться к светлой гамме. «Достаточно осветлить волосы на пару тонов — это уже поможет добиться желаемого эффекта и выглядеть свежее», — заявила она.

Кроме того, Свеженцева рассказала, что правильная стрижка также влияет на внешний вид. По ее словам, стоит сделать выбор в пользу коротких причесок с объемной и взъерошенной укладкой. В то же время эксперт пояснила, что если женщина предпочитает носить пряди средней длины, то в укладке следует делать акцент на объем и текстуру с эффектом многослойности.

Вдобавок собеседница издания порекомендовала обратить внимание на контурное окрашивание, высветление или затемнение отдельных прядей, а также мелирование. Последняя техника поможет скрыть седину, и при этом отросшие корни не будут в целом портить образ. Однако Свеженцева уточнила, что в данном случае необходимо регулярно тонировать волосы и использовать шампунь для светлых прядей.

В декабре 2022 года Лейла Свеженцева раскрыла россиянам главные причины выпадения волос зимой. По словам специалиста, в зимний сезон люди чаще всего лысеют из-за холодного воздуха и перепадов температур. Кроме того, она отметила, что из-за постоянного пребывания в головном уборе пряди быстрее становятся жирными и ломкими.