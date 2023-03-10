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02:06, 10 марта 2023Мир

Вучич допустил попадание сербского оружия в зону конфликта

Вучич допустил попадание сербского оружия в зоны конфликтов, несмотря на запреты Белграда

Фото: Johanna Geron / Reuters

Руководство Сербии не поставляло оружие ни одной стороне конфликта на Украине, но сербское оружие может оказаться в «горячих точках» без распоряжения официального Белграда. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy.

Комментируя попадание партии боеприпасов в Турцию, политик обратил внимание, что оружие часто оказывается в зоне конфликтов, несмотря на запреты властей.

«Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь "end user", — и все чисто как слеза», — отметил Вучич.

Ранее Вучич обвинил журналистов во лжи из-за распространения информации об экспорте Белградом собственной военной продукции России. «Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие», — ответил на распространившиеся в СМИ данные глава государства. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.

Марина Совина
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